Dopo oltre due anni e mezzo di terapia, un uomo di 34 anni originario di Roma ha potuto riabbracciare il proprio bambino di 12 anni e alcuni parenti durante una manifestazione a Pozzolengo. L’evento si è svolto sabato scorso durante Lautari In Festa, segnando un momento di svolta nel suo percorso di recupero presso la Comunità Lautari. La riunione ha coinvolto anche altri familiari presenti alla manifestazione.

A Pozzolengo, durante la manifestazione Lautari In Festa svoltasi sabato scorso, un trentaquattrenne originario di Roma ha potuto finalmente riabbracciare il proprio figlio di dodici anni e una decina di parenti, segnando un punto di svolta nel suo percorso di recupero presso la Comunità Lautari. L’evento, che ha la partecipazione di 1300 persone tra ospiti, ex residenti e familiari, ha rappresentato un momento di aggregazione sociale attorno al tema del superamento delle dipendenze, includendo tra i quattro nuovi assistiti che hanno avuto l’occasione di incontrare i propri cari proprio Fabio. Il percorso di risalita di Fabio tra disciplina terapeutica e legami affettivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ritorno alla vita: dopo 30 mesi di terapia riabbraccia il figlio

Pregnant & dumped! Then she meets a CEO who has loved her for years.

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