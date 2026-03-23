Dopo un’assenza che sembrava non finire mai, Angelino è tornato finalmente sul prato dell’Olimpico. Il suo ingresso al 75’ nella sfida vinta dalla Roma contro il Lecce ha acceso lo stadio, trasformando un semplice cambio in un momento carico di significato. Non è stato solo un rientro, ma una vera rinascita sportiva. I tifosi lo hanno accompagnato sin dal riscaldamento, per poi accoglierlo con un applauso lungo e intenso al momento dell’ingresso. Un’accoglienza forte, che ha sottolineato l’importanza del momento. Mesi difficili e un recupero lontano dai riflettori. L’ultima presenza in Serie A risaliva al 28 settembre contro il Verona. Da quel momento, Angelino è uscito completamente dai radar, con appena qualche minuto nelle competizioni europee e nessuna spiegazione ufficiale da parte del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, torna Angelino: l’Olimpico lo riabbraccia dopo mesi di stop

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