Rubens e Brando di nuovo insieme | finisce l' odissea del forlivese dopo 30 mesi lontano dal figlio

Rubens e Brando si sono incontrati di nuovo a Madrid, in un luogo neutrale. È stato un momento atteso dopo 30 mesi di distanza forzata. L’incontro, che si è svolto in modo formale, mette fine a un lungo periodo di separazione tra il padre e il figlio. Ora, entrambi sperano di ricostruire un rapporto che, per troppo tempo, è stato interrotto.

Un incontro formale a Madrid, in un terreno neutrale, che mette fine all'odissea di un padre separato dal proprio figlio, Brando, per 30 lunghi mesi. Si conclude così la vicenda di Rubens Gardelli, imprenditore forlivese nel settore del caffè, iniziata a luglio 2023 quando la madre di Brando era fuggita nel suo paese natale, il Guatemala, portando con sè il piccolo di un anno e mezzo.

