Una rissa tra giovani è finita con un giovane ferito da arma da taglio a Marano. L’incidente si è verificato nella zona, dove alcune persone si sono affrontate in modo violento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’episodio e identificare i responsabili.

"> Violenza giovanile a Marano: accoltellato un giovane. Una serata segnata dalla violenza a Marano, in provincia di Napoli, ha sconvolto la comunità locale. Un ragazzo è stato accoltellato da un coetaneo nei pressi delle giostre, nelle immediate vicinanze del stadio comunale. L’incidente solleva una serie di interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento dei giovani nella zona. Dinamicità di una rissa fra ragazzi. Stando a quanto riportato da Il Mattino, l’aggressione sarebbe scaturita da una rissa tra giovanissimi, probabilmente motivata da futili dissidi. In un momento di escalation, uno dei partecipanti avrebbe estratto un coltello, colpendo violentemente uno degli avversari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rissa tra giovani nel Napoletano: un accoltellato, condizioni gravi.

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