Nella serata di due giorni fa, nel centro di Lecco, si è verificata una rissa tra ragazzi durante la quale un giovane di 19 anni di origine egiziana è stato ferito al petto con un coltello. L'aggressore è stato arrestato, mentre il ragazzo è ricoverato in ospedale e si trova in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ancora violenza, ancora coltelli, ancora sangue in centro a Lecco. A terra l’altra sera è rimasto un ragazzo egiziano di 19 anni, che ora lotta contro la morte in un letto d’ospedale. A ridurlo in fin di vita è stato un venticinquenne magHrebino che lo ha accoltellato dritto al petto. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato mentre cercava di scappare. Vittima e aggressore si conoscono, frequentano la stessa compagnia, una delle bande di giovanissimi che imperversano in città. Mentre in gruppo stavano bazzicando nella zona tra la stazione ferroviaria e la strada davanti al municipio, è scoppiata una delle solite risse, duraNte la quale il venticinquenne ha pugnalato con un coltello a serramanico il diciannovenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa tra ragazzi. Accoltellato al petto lotta contro la morte. Preso l’aggressore

Leggi anche: Accoltellato nella notte della movida: il calciatore Bruno Petrone lotta tra la vita e la morte dopo l’agguato a Napoli

“Accoltellato al petto!”. Cerca di difendere la fidanzata: terrore in ItaliaL’oscurità della notte avvolge spesso le strade in un silenzio apparente, un velo di quiete che può essere squarciato in pochi istanti da eventi...

Tutti gli aggiornamenti su Rissa.

Temi più discussi: Rissa tra ragazzi. Accoltellato al petto lotta contro la morte. Preso l’aggressore; ? Violenta rissa tra ragazzi, ci sono due accoltellati: il più piccolo ha soli 13 anni; Maxi rissa tra due gruppi di giovani a Salerno: un ferito; Ponte Milvio, volano sedie e arredi fuori dal ristorante: maxi rissa nella notte.

Rissa tra ragazzi. Accoltellato al petto lotta contro la morte. Preso l’aggressoreAncora violenza, ancora coltelli, ancora sangue in centro a Lecco. A terra l’altra sera è rimasto un ragazzo egiziano di 19 anni, che ora lotta contro la morte in un letto d’ospedale. A ridurlo in fin ... ilgiorno.it

Rissa tra minorenni in un pub, ragazzino tenta accoltellare rivaleRissa tra minorenni stanotte nel McDonald's di Fuorigrotta, a Napoli, dove durante la colluttazione uno dei ragazzi ha tentato, per fortuna senza riuscirci, di accoltellare uno dei rivali. Al momento ... ansa.it

L’immediata attività di identificazione e le informazioni rese da alcuni presenti hanno consentito di individuare le partecipanti alla rissa - facebook.com facebook

#Scafati, #spari dopo la #rissa: sospesa la licenza di un locale x.com