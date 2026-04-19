Verona-Milan rissa fuori dal Bentegodi… ma il protagonista è Orban!

Dopo la partita tra Verona e Milan, si è verificata una rissa fuori dallo stadio. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, ma il protagonista è stato un giocatore con il cognome Orban. Le immagini mostrano momenti di tensione tra alcuni tifosi e il calciatore, senza che siano stati comunicati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze. La polizia ha intervenuto per sedare gli animi.

Una scena alquanto surreale quella andata in scena subito dopo il post partita di Verona-Milan, match vinto dai rossoneri grazie al gol di Rabiot al 41esimo minuto di gioco del primo tempo. Secondo quanto visto e riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio e Telenuovo, all'uscita dello stadio 'Bentegodi' è scoppiata una fortissima lite tra Gift Orban, attaccante della squadra veronese, e un tifoso del Milan. La scena, ovviamente, è stata ripresa da più persone che stavano aspettando il resto dei calciatori. Difatti, sono stati i tifosi stessi a separare le due persone prima dell'arrivo e dell'intervento della polizia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan, rissa fuori dal Bentegodi… ma il protagonista è Orban! Notizie correlate Verona, rissa tra Gift Orban e un tifoso: caos fuori dal BentegodiBrutte scene a Verona, al termine della gara persa 1-0 dall'Hellas contro il Milan: l'attaccante Gift Orban, mentre stava lasciando il Bentegodi con... Pagelle Verona Pisa, vince l’equilibrio al Bentegodi! Orban bene ma non benissimo, delude Durosinmi. I VOTIMercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto. Orban, rissa con un tifoso dopo Verona-Milan: lo trattengono a fatica, cosa è successoQualche parola di troppo ha fatto andare su tutte le furie Gift Orban, attaccante 23enne del Verona, che dopo la sconfitta con il Milan — l'ennesima dei gialloblù, ultimi insieme al Pisa e ormai ... corriere.it Verona, Orban litiga con un tifoso fuori dallo stadioNervi tesi all'esterno dello stadio Bentegodi al termine della sfida tra Verona e Milan. I rossoneri vincono 0-1 e conquistano tre punti che gli consentono di sorpassare il Napoli al secondo posto in ... fantacalcio.it