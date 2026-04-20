Rissa a Marigliano 17enne accoltellato | feriti anche padre e zio

A Marigliano, in provincia di Napoli, si è verificata una rissa tra giovani in corso Umberto. Durante l’episodio un ragazzo di 17 anni è stato ferito da un coltello, mentre altri due uomini, padre e zio del giovane, sono rimasti feriti. I carabinieri stanno conducendo indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili. Sono stati portati in ospedale i tre feriti, le loro condizioni non sono state rese note.

Violenza tra giovani in corso Umberto, a Marigliano, in provincia di Napoli: tre persone in ospedale, indagano i carabinieri. Momenti di tensione a Marigliano, in provincia di Napoli, dove una rissa tra giovani ha provocato il ferimento di tre persone, tra cui un ragazzo di 17 anni accoltellato. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti, su segnalazione del 118, in corso Umberto all’altezza del civico 419. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, durante la lite il minorenne sarebbe stato colpito con un’arma da taglio al gluteo destro. Successivamente sarebbero intervenuti il padre e lo zio del ragazzo, a loro volta rimasti feriti dopo essere stati colpiti con alcune sedie prelevate da una vicina attività commerciale.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rissa a Marigliano, 17enne accoltellato: feriti anche padre e zio Notizie correlate Marigliano, rissa in strada: 17enne accoltellato e aggressione al padre e allo zioMarigliano, rissa tra giovani in strada: 17enne accoltellato e aggressione a padre e zio, indagini dei Carabinieri in corso. Marigliano, rissa tra giovani degenera: 17enne accoltellato, padre e zio aggrediti con sedieMomenti di tensione poco dopo la mezzanotte al corso Umberto, a Marigliano, all’altezza del civico 419, dove si è verificata una violenta rissa tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Rissa nella notte a Marigliano: ferito un 17enne, coinvolti anche padre e zioNotte movimentata a Marigliano, dove intorno alla mezzanotte i Carabinieri della stazione locale, allertati dal 118, sono intervenuti in corso Umberto I, ... marigliano.net Lite in strada a Marigliano, 17enne pugnalato al gluteo chiama papà e zio: picchiati a sediate anche loroRissa tra ragazzi al Corso Umberto di Marigliano, in provincia di Napoli: 17enne accoltellato, picchiati anche i familiari venuti in soccorso ... fanpage.it