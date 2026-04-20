Marigliano rissa in strada | 17enne accoltellato e aggressione al padre e allo zio

A Marigliano si è verificata una rissa tra giovani che ha portato al ferimento di un ragazzo di 17 anni, colpito con un coltello, e a un'aggressione ai danni del padre e dello zio. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Nessun altro dettaglio è stato ancora divulgato sulle cause della lite o sui coinvolti.

Marigliano, rissa tra giovani in strada: 17enne accoltellato e aggressione a padre e zio, indagini dei Carabinieri in corso.. È accaduto a Marigliano, in provincia di Napoli, dove una rissa tra giovani ha provocato il ferimento di tre persone. Secondo quanto ricostruito, un ragazzo di 17 anni è stato colpito con un coltello al gluteo destro. Poco dopo, il padre e lo zio del minorenne sono intervenuti sul posto e sono stati aggrediti da alcuni presenti, che li avrebbero colpiti con delle sedie prese da un’attività commerciale vicina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, allertati dal 118, che hanno raggiunto corso Umberto, all’altezza del civico 419, dove si è verificata la violenta lite.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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