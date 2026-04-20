Risiko a San Cataldo | sfida strategica per il pass a Siracusa
Mercoledì 22 aprile si terrà a San Cataldo il quinto turno di un torneo di Risiko organizzato dal club locale Il Pifferaio. L’evento coinvolge diversi partecipanti e rappresenta una delle tappe di una competizione interna che si svolge ormai da qualche settimana. La sfida si svolge presso la sede del club, attirando appassionati di strategia e gioco da tutta la zona.
Il Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio di San Cataldo si prepara ad accogliere, mercoledì 22 aprile, il quinto turno dell'ottavo torneo interno che sta animando la scena agonistica locale. L'evento si inserisce in un percorso competitivo che vede coinvolti 15 giocatori attualmente in classifica, con l'obiettivo di definire i contendenti per la finale diretta prevista per il 13 maggio. La dinamica del gioco, caratterizzata da sessioni della durata di circa due ore che iniziano intorno alle 20:30 e .🔗 Leggi su Ameve.eu
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Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, il 22 aprile il quinto turno dell’8 Torneo interno. - facebook.com facebook