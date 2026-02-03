A San Cataldo, nel giorno della festa di San Giovanni Bosco, è stato inaugurato un nuovo monumento dedicato al fondatore dei salesiani. La cerimonia ha attirato molti presenti, tra cui religiosi, cittadini e autorità locali. È stato un momento di festa e di ricordo per i cento anni di presenza dei salesiani nella città.

A San Cataldo, nel giorno della festa di San Giovanni Bosco, è stato ufficialmente inaugurato un nuovo monumento dedicato al fondatore dei salesiani, nel quadro del centenario della presenza della congregazione nella città. L’evento, celebrato con una cerimonia pubblica che ha visto la partecipazione del sindaco Gioacchino Comparato e delle principali autorità locali, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva su un secolo di impegno educativo e sociale portato avanti dai salesiani nel territorio. Il monumento, posizionato in un luogo strategico del centro storico, non è solo un omaggio al carisma di San Giovanni Bosco, ma anche un simbolo di continuità e di impegno per le generazioni future. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cerimonia a San Cataldo per il centenario salesiano: dedicato nuovo monumento a San Giovanni Bosco

