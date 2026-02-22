San Siro chiama alla rimonta | l’Inter di Chivu sfida il fantasma Bodo per il pass europeo

L’Inter di Cristian Chivu affronta una sfida decisiva contro il Bodo, dopo aver perso due partite consecutive in Europa. La squadra nerazzurra cerca di risollevarsi per mantenere le speranze di qualificazione. Una vittoria potrebbe cambiare il corso del girone e riaccendere le possibilità di passare il turno. I giocatori si allenano intensamente per affrontare questa partita fondamentale. La sfida si gioca in un San Siro caldo e pieno di tifosi.

L’ Inter di Cristian Chivu, indiscussa dominatrice della Serie A, si trova improvvisamente dinanzi al primo vero bivio della stagione europea. Il 3-1 incassato sul sintetico norvegese ha fatto risuonare un campanello d’allarme che obbliga il sodalizio nerazzurro a una notte di assoluta perfezione tattica e atletica nella cornice di San Siro. Per staccare il pass per gli ottavi di finale ed evitare un declassamento che avrebbe del clamoroso, i nerazzurri devono imporsi con tre gol di scarto. Una vittoria con due reti di margine (come un 2-0 o un 3-1) porterebbe la contesa ai tempi supplementari, prolungando una sofferenza che il pubblico milanese spera di esorcizzare nei novanta minuti regolamentari. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Chivu Inter, il tecnico prepara la sfida del riscatto a San Siro per ribaltare il Bodo e scacciare l’andataChivu Inter si concentra sulla partita di questa sera a San Siro, dove i nerazzurri cercano di recuperare il risultato dell’andata contro il Bodo.

L’Inter crolla in Norvegia: il Bodo vince 3-1. Ora serve la rimonta a San SiroL’Inter ha subito una sconfitta pesante in Norvegia, dove il Bodo ha vinto 3-1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter-Juve e il caos nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Spalletti, Comolli, Modesto e Chiellini; Elkann chiama Gravina: 'ervono soluzioni a garanzia credibilità calcio'; Tresoldi chiama il Milan: Ci penso ogni mattina appena sveglio; Serie A, calendario asimmetrico: perché si chiama così e come funziona.

San Siro, Milan e Inter creano l’ultimo veicolo che gestirà il progetto del nuovo stadioSi aggiunge un tassello alla catena societaria di Inter e Milan per rilevare San Siro e l’area dal Comune di Milano e sviluppare il nuovo stadio. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, la Nsm ... milanofinanza.it

MATCHDAY AC Milan vs Parma 18:00 CET Serie A San Siro #MilanParma x.com

#Bastoni a Lecce fischiato a ogni pallone toccato. Chivu prova a rassicurarlo: “Non ci pensare” #LecceInter Il tecnico rumeno stupito dall'accoglienza del Via del Mare. Solo agli interisti non è chiara la gravità di quel che è accaduto a San Siro la scorsa settima - facebook.com facebook