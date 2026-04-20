In una scoperta recente, il Comune ha individuato e recuperato un patrimonio musicale conservato da tempo in una biblioteca locale. Si tratta di un fondo che include vari spartiti, registrazioni e materiali legati alla musica. Questa scoperta permette di conoscere meglio la collezione di documenti musicali presenti nella struttura e di valorizzare il patrimonio culturale della zona. La riapertura di questo fondo rappresenta un passo importante per la conservazione e lo studio di questa sezione storica.

Finale ha riscoperto un patrimonio che era rimasto a lungo ‘nascosto’, il Fondo musicale custodito presso la Biblioteca comunale intitolata allo scrittore Giuseppe Pederiali: più di 660 manoscritti musicali originali, fra cui un prezioso codice del ‘400 e uno del tardo ‘600, e 224 volumi di musica a stampa. Grazie a un intervento di catalogazione, finanziato dal Polo bibliotecario modenese, già due anni fa due ricercatrici, Silvia Perucchetti e Federica Petralia, hanno ordinato e inventariato tutti i documenti, riportando alla luce alcune perle preziose, antiche antifone, mottetti, laude, e hanno ridato loro la ‘vita’, la parola, le note....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riscoperto il ’Fondo musicale’ custodito in biblioteca

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