Monterubbiano | 500 libri e fondo Centanni per la biblioteca

La biblioteca comunale di Monterubbiano riaprirà sabato 14 marzo alle ore 11:00, presentando circa 500 nuovi libri e un’area dedicata alla memoria locale. La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità cittadine e sarà l’occasione per inaugurare ufficialmente il rinnovamento degli spazi e delle collezioni. La struttura continuerà a offrire servizi di prestito e consultazione ai residenti.

La biblioteca comunale di Monterubbiano tornerà ad accogliere i cittadini sabato 14 marzo alle ore 11:00, arricchita da circa 500 nuovi volumi e da una sezione dedicata alla memoria locale. Questo evento segna non solo la riapertura fisica dello spazio, ma l'attivazione di nuove risorse culturali come il fondo storico Centanni e l'iniziativa per i più piccoli. L'amministrazione ha destinato oltre 12mila euro per potenziare le collezioni, trasformando il luogo in un centro di aggregazione vitale per la comunità monterubbianese. Tra le novità spicca la creazione di una sezione specifica per bambini dai zero ai sei anni, intitolata a una giovane residente scomparsa prematuramente. "Un riconoscimento che premia il lavoro quotidiano e rafforza il ruolo della cultura sul territorio" sottolinea l'assessora Angela Pisano (foto).