Il Perturbante Follia esorcismi stregoneria magia cabala e alchimia nel fondo antico della Biblioteca Angelica

Il nome di “Il Perturbante” si riferisce a una mostra che esplora i mondi della follia, degli esorcismi e della magia, portando alla luce documenti antichi conservati nella Biblioteca Angelica. Tra il XV e il XVIII secolo, le credenze popolari e le pratiche religiose si intrecciavano spesso con le teorie sulla medicina, creando confini sfumati tra scienza e superstizione. La mostra include manoscritti originali e oggetti di quegli anni, dando un’immagine concreta di come si affrontavano le malattie e i fenomeni inspiegabili in un’epoca di grande fermento culturale.

Tra il XV e il XVIII secolo sono ancora molto incerti i confini tra la medicina - ancora in bilico tra scienza e superstizione - e la religione, la magia e l'alchimia. La malattia mentale era solo a volte diagnosticata come tale: più spesso veniva interpretata come possessione demoniaca, come incantesimo negativo o fattura, come disposizione sfavorevole degli astri che governavano i destini del malato, come grave squilibrio tra gli elementi e gli umori del corpo.Persino la fisiognomica, studiata da Giovan Battista della Porta, (1535-1615) veniva utilizzata per proiettare sulla natura delle persone caratteristiche animali, da cui desumere il carattere e le tendenze, eventualmente criminali, dei soggetti studiati.