Star Comics ci offre un Aprile all’insegna di grandi titoli manga

A partire da aprile, Star Comics proporrà una serie di nuove uscite nel settore manga. Diversi titoli di rilievo sono in programma per il mese, con pubblicazioni che copriranno vari generi e stili. La casa editrice ha annunciato un calendario ricco di novità e ritorni di serie già conosciute, destinati a soddisfare i lettori più appassionati. Le uscite si concentreranno nel corso del mese e coinvolgeranno un’ampia gamma di storie e personaggi.

Tantissimi titoli di spessore stanno per arrivare per tutti gli amanti del mondo manga. Il mese di aprile si preannuncia ricco di emozioni e grandi ritorni per tutti gli appassionati dei manga e fumetti Star Comics, con un calendario di uscite che spazierà tra tanti generi diversi. Il 7 aprile si aprirà ufficialmente una nuova era per Beyblade, uno dei brand ludici più amati al mondo, grazie al debutto di BEYBLADE X n. 1. Il manga, che appartiene alla quarta generazione del franchise, vanta un fantastico team creativo, composto dagli autori Homura Kawamoto, Hikaru Muno e da Posuka Demizu, già apprezzata per The Promised Neverland. Lo stesso... 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Star Comics ci offre un Aprile all’insegna di grandi titoli manga Star Comics presenta STRANI DISEGNI: dal romanzo di successo mondiale dello YouTuber Uketsu al manga di Aiba KikouSta per arrivare in fumetteria, libreria e store online STRANI DISEGNI, l’adattamento manga del romanzo del misterioso YouTuber giapponese Uketsu,... Netflix ad aprile 2026: tra novità e grandi ritorni, tutti i titoli da tenere d’occhioAprile 2026 si preannuncia come un mese particolarmente ricco per gli abbonati Netflix, tra nuove uscite molto attese e il ritorno di alcune delle... Argomenti più discussi: Star Comics: i fumetti in uscita questa settimana (6 – 12 aprile 2026); Star Comics – Le novità di aprile 2026; Star Comics: 5 fumetti da acquistare ad aprile 2026; BEYBLADE X: il manga arriva in Italia grazie a Star Comics. Vi auguriamo una Pasqua ricca di sorprese e tantissimo cioccolato! Che il vostro "nido" sia pieno di gioia e nuove letture targate Star Comics! #starcomics #ilovemanga #acoupleofcuckoos - facebook.com facebook Non siamo ancora pronti al gran finale di VINLAND SAGA! Intanto che ci prepariamo, però, possiamo svelarvi come sarà il VINLAND SAGA OFFICIAL GUIDEBOOK! Disponibile in fumetteria e canali Star Comics dal 5/5 e in anteprima a @comiconitalia! #starc x.com