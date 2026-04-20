Ripariamo da zero per superare gli errori del passato | la carica di Pizza

Nello Pizza, candidato sindaco del campo largo, ha partecipato questa mattina a un incontro presso la sede del Partito Democratico. Durante l'evento, ha dichiarato la volontà di ripartire da zero per correggere gli errori del passato. Con lui erano presenti i dirigenti locali e il segretario regionale, Piero De Luca. La discussione si è concentrata sulla necessità di un nuovo inizio per affrontare le sfide future.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ripartire da zero” è la parola d’ordine di Nello Pizza, candidato sindaco del campo largo, intervenuto questa mattina presso la sede del Partito Democratico dove ha incontrato, insieme ai dirigenti locali, anche il segretario regionale Piero De Luca. Un passaggio pubblico importante per ribadire la linea della coalizione e soprattutto per delineare le priorità per il futuro della città. “La situazione è molto complicata – ha dichiarato Pizza – e avvertiamo tutti un grande senso di responsabilità verso una comunità che ha bisogno di ricostruirsi, di ritrovare unità e serenità”. L’obiettivo, ha spiegato il candidato, è ambizioso ma necessario: “Vogliamo creare un laboratorio che unisca la città, che la faccia vivere nei quartieri e che la renda un crocevia di cultura, servizi e opportunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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