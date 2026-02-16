Ravone gli errori del passato
Lo studio dell’Università ha dimostrato che chiudere il tratto urbano del Ravone durante il secondo Dopoguerra ha causato problemi idrogeologici. La decisione, presa per favorire l’espansione di Bologna, ha portato a conseguenze negative sul territorio. Il rapporto è stato presentato recentemente alla commissione comunale dedicata al rischio idrogeologico.
L’ultimo in ordine di tempo a certificarlo, pur indirettamente, è stato lo studio dell’Università, presentato pochi gironi fa nella commissione del Comune sul rischio idrogeologico: tombare il tratto urbano del Ravone per permettere lo sviluppo di Bologna nel secondo Dopoguerra è stato nei fatti un errore. O meglio, è stato un errore farlo nelle modalità con cui questa opera è arrivata fino a noi, visto che oggi sconta, in un colpo solo, il combinato di inadeguatezza progettuale e feroce cambiamento climatico. Il risultato – di fronte a una portata dell’acqua che varia in modo enorme nel tratto sotterraneo, a una manutenzione non del tutto costante nel corso dei decenni e a precipitazioni sempre più forti e racchiuse in un arco di tempo ridotto – è una infrastruttura inadeguata, che rischia, di fronte a eventi come quelli dell’ottobre 2024, di collassare di nuovo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La rabbia di mister Brando: "Gli stessi errori del passato"
Il Follonica Gavorrano ha registrato la sua peggior prestazione sotto la guida di mister Brando, perdendo in casa contro il fanalino di coda.
Bergamini (Forza Italia): "Ricordare gli errori del passato per evitare di commetterli in futuro"
Nel Giorno del Ricordo, Davide Bergamini ha partecipato alla commemorazione alla Camera dei Deputati.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
