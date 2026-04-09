Durante l'ultima puntata di 'BordoCAM' su 'DAZN', sono stati rivelati diversi dettagli riguardanti la partita tra Napoli e Milan. Si parla della gestione della squadra da parte di Landucci, delle spiegazioni fornite da Allegri sugli errori commessi e dell’ira espressa da Saelemaekers durante l'incontro. Questi retroscena sono stati condivisi da Davide Bernardi, offrendo uno sguardo più approfondito sui momenti chiave della gara.

Nelle ultime ore, sui canali di 'DAZN', è uscito il nuovo episodio di 'BordoCAM', format a cura di Davide Bernardi che dopo l'ultimo turno di Serie A vede come protagonista il match disputato lunedì sera al 'Maradona' tra Napoli e Milan. Sono diversi gli spunti interessanti da bordocampo, vediamoli nel dettaglio. Si parte da una situazione vissuta qualche minuto prima del fischio d'inizio. Nel tunnel prima di scendere in campo, ecco tutta la grinta del vice di Allegri Marco Landucci: "Stiamo sempre attenti eh, stiamo sempre attenti. Partiamo subito belli svegli eh!". Poco dopo, le prime due occasioni rossonere sono state vissute in modo simile da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La carica di Landucci, gli errori spiegati da Allegri e l’ira di Saelemaekers: i retroscena di Napoli-Milan

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