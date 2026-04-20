Rinnovo Vlahovic nuovo stallo per il prolungamento del serbo | i dialoghi si sono raffreddati! Rivelazione sul suo futuro

Da juventusnews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative per il rinnovo contrattuale di un attaccante serbo sono attualmente ferme, con i colloqui che si sono interrotti. La situazione non ha sviluppi recenti e il futuro dell’atleta rimane incerto. La squadra e il giocatore non hanno annunciato novità ufficiali, lasciando i tifosi in attesa di eventuali aggiornamenti. La situazione, al momento, non presenta prospettive di riavvio dei negoziati.

di Luca Fioretti Rinnovo Vlahovic, i dialoghi per il rinnovo del serbo si sono completamente congelati e il futuro resta avvolto nel totale mistero. Gli aggiornamenti. Il futuro dell’attacco della Juve rappresenta un tema  assolutamente centrale  nelle  complesse discussioni  societarie, con il destino di  Dusan Vlahovic  che si trova davanti a un  delicatissimo incrocio. Il centravanti ha il  contratto  in scadenza a giugno e l’ambiente  bianconero  riflette  estremamente bene  sulle prossime mosse. Le parti si sono viste  più e più volte per cercare un accordo  fortemente condiviso, ma le ultime indiscrezioni riportate da Matteo Moretto rivelano uno scenario  incredibilmente inatteso e ricco di incognite.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rinnovo vlahovic nuovo stallo per il prolungamento del serbo i dialoghi si sono raffreddati rivelazione sul suo futuro
© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, nuovo stallo per il prolungamento del serbo: i dialoghi si sono raffreddati! Rivelazione sul suo futuro

Notizie correlate

Rinnovo Vlahovic Juve, passi avanti per il prolungamento del serbo: ci sono novità sulla durata del nuovo accordo, cosa filtradi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic Juve: la dirigenza stringe i tempi per il prolungamento del contratto valutando con grande attenzione la...

Rinnovo Vlahovic: in settimana possibile nuovo incontro con Ristic, cosa filtra dalla Continassa sul futuro del serbodi Luca FiorettiRinnovo Vlahovic: c’è distanza sulle cifre, la dirigenza bianconera incontra l’agente Ristic per superare l’ostacolo legato ai bonus...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Vlahovic, il tempo delle scelte: rinnovo fermo e il Milan resta alla finestra; Juventus-Vlahovic, rinnovo ancora in stand-by: le parole di Comolli e l'interesse del Milan, la situazione; Calciomercato Juve, slitta la firma di Vlahovic. E spunta il Milan; Vlahovic-Juve, rinnovo in stallo: Allegri lo vuole al Milan.

rinnovo vlahovic rinnovo vlahovic nuovo stalloJuventus-Vlahovic, dialoghi freddi: congelato il rinnovo, previsti nuovi incontriDusan Vlahovic e la Juventus, un matrimonio che le parti non sono ancora riuscite a comprendere se prolungare o se andare incontro a un divorzio che, sino a qualche mese fa, appariva essere scontato. calciomercato.com

rinnovo vlahovic rinnovo vlahovic nuovo stalloVlahovic Juve, avanti tutta sul rinnovo: in settimana summit con Ristic. Ecco cosa filtra dalla Continassa sul serboVlahovic Juve, avanti tutta sul rinnovo: in settimana summit con Ristic. Ecco cosa filtra dalla Continassa sul serbo ... calcionews24.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.