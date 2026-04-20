Le trattative per il rinnovo contrattuale di un attaccante serbo sono attualmente ferme, con i colloqui che si sono interrotti. La situazione non ha sviluppi recenti e il futuro dell’atleta rimane incerto. La squadra e il giocatore non hanno annunciato novità ufficiali, lasciando i tifosi in attesa di eventuali aggiornamenti. La situazione, al momento, non presenta prospettive di riavvio dei negoziati.

di Luca Fioretti Rinnovo Vlahovic, i dialoghi per il rinnovo del serbo si sono completamente congelati e il futuro resta avvolto nel totale mistero. Gli aggiornamenti. Il futuro dell’attacco della Juve rappresenta un tema assolutamente centrale nelle complesse discussioni societarie, con il destino di Dusan Vlahovic che si trova davanti a un delicatissimo incrocio. Il centravanti ha il contratto in scadenza a giugno e l’ambiente bianconero riflette estremamente bene sulle prossime mosse. Le parti si sono viste più e più volte per cercare un accordo fortemente condiviso, ma le ultime indiscrezioni riportate da Matteo Moretto rivelano uno scenario incredibilmente inatteso e ricco di incognite.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, nuovo stallo per il prolungamento del serbo: i dialoghi si sono raffreddati! Rivelazione sul suo futuro

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