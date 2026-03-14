Rinnovo Vlahovic Juve passi avanti per il prolungamento del serbo | ci sono novità sulla durata del nuovo accordo cosa filtra

La Juventus ha fatto progressi nelle trattative per il rinnovo di contratto di Vlahovic. La dirigenza sta definendo i dettagli, in particolare la durata del nuovo accordo e l’ingaggio. Le discussioni sono in corso e si concentrano su questi aspetti senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali a breve.

Rinnovo Vlahovic Juve: la dirigenza stringe i tempi per il prolungamento del contratto valutando con grande attenzione la durata e il nodo ingaggio. Il futuro della Juve passa dalle scelte sul mercato. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, le negoziazioni per il rinnovo di Vlahovic stanno procedendo in maniera molto spedita. Le parti mantengono contatti continui per definire un accordo ritenuto vitale per il progetto tecnico. Le informazioni filtrate suggeriscono che già nel corso della prossima settimana potrebbero arrivare novità importanti e risolutive per la chiusura della trattativa. L’intenzione condivisa è quella di non prolungare l’attesa, garantendo totale stabilità a tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic Juve, passi avanti per il prolungamento del serbo: ci sono novità sulla durata del nuovo accordo, cosa filtra Articoli correlati Rinnovo Vlahovic, accordo diverso rispetto a quello di Yildiz. I dettagli e le cifre del possibile prolungamento del serbodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, sarà un accordo diverso rispetto a quello firmato da Yildiz. Rinnovo Vlahovic, la Juve rompe gli indugi: primo incontro positivo per il prolungamento del serbo. C’è apertura reciproca! Le ultimeChelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato... Tutto quello che riguarda Rinnovo Vlahovic Juve Temi più discussi: Dopo Spalletti tocca a Vlahovic: la Juve vicina al rinnovo del suo bomber; Fabrizio Romano - Juventus, ottimismo per il rinnovo di Vlahovic: le cifre. E spunta un retroscena sul Barcellona; Vlahovic verso il rinnovo con la Juve, ma ci sarà un taglio netto al suo attuale stipendio; Juventus-Vlahovic, offerta del club per il rinnovo, sabato il rientro in campo: il piano tattico di Spalletti. Juventus, attacco in movimento: Vlahovic verso il rinnovo, sondaggio per LewandowskiJuventus, attacco in movimento: Vlahovic verso il rinnovo, sondaggio per Lewandowski. La Juventus lavora sull’attacco: rinnovo di Vlahovic, idea Lewandowski a parametro ... tuttojuve.com Rinnovo Vlahovic: la Juve ha detto sì, ma con una strana decisione!La Juventus ha aperto totalmente al rinnovo di Vlahovic, ma occhio al particolare retroscena. Come riportato dai ... fantamaster.it #Juve al lavoro per il rinnovo di #Vlahovic ma… Tutte le mosse sul mercato - facebook.com facebook #Juve al lavoro per il rinnovo di #Vlahovic ma… Tutte le mosse sul mercato x.com