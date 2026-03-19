Rinnovo contratto scuola Naddeo Aran | Si può chiudere sulla parte economica già il 1° aprile Sul tavolo 143 euro lordi medi mensili 416 in tre anni

Durante il XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal a Roma, il presidente dell'Aran ha affermato che la trattativa sulla parte economica del contratto scuola potrebbe concludersi già il 1° aprile. Sul tavolo sono presenti 143 euro lordi medi mensili, con un incremento totale di 416 euro in tre anni. La proposta riguarda il rinnovo del contratto 2025-2027 del comparto istruzione e ricerca.