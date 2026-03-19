Rinnovo contratto scuola Naddeo Aran | Si può chiudere sulla parte economica già il 1° aprile Sul tavolo 143 euro lordi medi mensili 416 in tre anni
Durante il XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal a Roma, il presidente dell'Aran ha affermato che la trattativa sulla parte economica del contratto scuola potrebbe concludersi già il 1° aprile. Sul tavolo sono presenti 143 euro lordi medi mensili, con un incremento totale di 416 euro in tre anni. La proposta riguarda il rinnovo del contratto 2025-2027 del comparto istruzione e ricerca.
Al XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal, svoltosi a Roma, il presidente dell'Aran Antonio Naddeo ha indicato il 1° aprile come data plausibile per la sottoscrizione dell'accordo economico relativo al contratto 2025-27 del comparto istruzione e ricerca. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Contratto scuola 2025-2027: sbloccati 3,3 miliardi. Sul tavolo aumenti medi di 143 euro lordi, 416 euro lordi in tre anniOltre 3 miliardi di euro: è questa la cifra che definisce il perimetro finanziario del rinnovo contrattuale scuola 2025-2027, il più grande del...
Rinnovo contratto scuola, sul tavolo oltre 3 miliardi di euro. Aran vuole chiudere subito la parte economica. Nuove riunioni il 24 marzo e il 1° aprileL'Aran ha aperto oggi, 11 marzo, il tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027.
Una raccolta di contenuti su Rinnovo contratto
Temi più discussi: Rinnovo Contratto Area Istruzione e Ricerca: aperta la trattativa all’Aran; Rinnovo contratto scuola, sul tavolo oltre 3 miliardi di euro. Aran vuole chiudere subito la parte economica. Nuove riunioni il 24 marzo e il 1° aprile; Rinnovo contratto statali, ecco gli importi ufficiali degli aumenti; Rinnovo Contratto Scuola 2025/27, oggi mercoledì 11 marzo all'Aran apertura delle trattative.
Rinnovo contratto scuola, sul tavolo oltre 3 miliardi di euro. Aran vuole chiudere subito la parte economica. Nuove riunioni il 24 marzo e il 1° aprileL'Aran ha aperto oggi, 11 marzo, il tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027. Al negoziato siedono le organizzazioni sindacali rappresentative del s ... orizzontescuola.it
Contratto Dirigenti Scolastici: trattativa per il rinnovo contrattuale 2022/2024Il 16 marzo presso l’ARAN è stata avviata la contrattazione per il rinnovo del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca – Dirigenza scolastica, relativo al triennio 2022/2024. Il presidente dell’ARAN, dott ... rietinvetrina.it
Contratto Dirigenti Scolastici: trattativa per il rinnovo contrattuale 2022/2024 - facebook.com facebook
#FarmacieSpeciali Prosegue il negoziato per il rinnovo del #Contratto nazionale, scaduto il 31 dicembre 2024, applicato a oltre 6mila farmacisti e farmaciste delle farmacie comunali. x.com