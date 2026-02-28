Sanità firmato il contratto dei medici | aumenti da 491 euro mensili lordi Una vittoria a metà | ecco perché

Il 28 febbraio 2026 è stato firmato il contratto 2022-2024 dell’Area Sanità, coinvolgendo circa 137.000 dirigenti del Servizio sanitario nazionale, tra cui 120.000 medici e 17.000 dirigenti sanitari non medici. L’accordo prevede aumenti salariali di circa 491 euro lordi al mese. La firma segna la conclusione di una trattativa che interessa un ampio settore del personale sanitario.

Roma, 28 febbraio 2026 – Con la firma definitiva all’Aran del contratto 2022-2024 dell’Area Sanità si chiude formalmente una partita che riguarda circa 137mila dirigenti del Servizio sanitario nazionale, tra cui 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici. Sul tavolo ci sono 1,2 miliardi di euro e un incremento medio indicato dall’Aran del 7,27%, pari a circa 491 euro lordi al mese per tredici mensilità. È la cifra-simbolo del rinnovo, quella che il governo e l’Agenzia mettono al centro per rivendicare un risultato atteso da mesi. Dietro il numero medio, però, c’è una realtà più sfumata. L’aumento strutturale sul tabellare decorre dal 1° gennaio 2024 ed è pari a 230 euro lordi mensili, mentre il totale arriva intorno ai 490 euro considerando anche anticipazioni e altre componenti economiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il nuovo contratto 2022-2024 dell'Area della dirigenza medica e sanitaria prevede aumenti fino a 491 euro in busta paga.

Firmato il nuovo contratto per i medici, con aumenti di stipendio in busta paga a partire da marzo 2026.

