Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno in famiglia le foto con Nathan Falco e Flavio Briatore

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline a Monte Carlo, circondata dalla famiglia e dagli amici più stretti. La festa si è svolta in modo semplice ma elegante, con foto che ritraggono la showgirl accanto a Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco. Un momento di gioia e condivisione, lontano dai riflettori, celebrato con le persone più care.

Elisabetta Gregoraci festeggia i suoi 46 anni con una festa degna di nota a Monte Carlo. Al suo fianco, non solo gli amici di sempre, ma anche Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci: compleanno in abito lingerie, Nathan Falco e Flavio Briatore coordinati

Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline con una festa a tema black&white.

Festa da sogno per Elisabetta Gregoraci a Montecarlo con a Briatore e al figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline a Montecarlo, circondata da amici, tra cui Flavio Briatore e il figlio Nathan.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Elisabetta Gregoraci

Argomenti discussi: Almanacco 8 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini festeggiano il primo anniversario: un anno d’amore tra cuori e ristoranti; Elisabetta Gregoraci spegne le candeline e conquista ancora tutti; Tanti auguri Elisabetta Gregoraci! 46 anni al top con una festa da mille e una notte.

elisabetta gregoraci festeggia ilElisabetta Gregoraci festeggia il compleanno in famiglia, le foto con Nathan Falco e Flavio BriatoreElisabetta Gregoraci festeggia i suoi 46 anni con una festa degna di nota a Monte Carlo. Al suo fianco, non solo gli amici di sempre, ma anche Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. fanpage.it

Elisabetta Gregoraci spegne le candeline con l’ex Briatore e l’ormai altissimo figlio Nathan: le immagini del compleanno a Monte CarloQui sono arrivati tanti amici e ovviamente i familiari. Presente l’ex marito Flavio Briatore, loro figlio Nathan Falco. Ma anche la sorella di Eli, Marzia. Elisabetta Gregoraci festeggia 46 anni con l ... gossip.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.