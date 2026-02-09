Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno in famiglia le foto con Nathan Falco e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline a Monte Carlo, circondata dalla famiglia e dagli amici più stretti. La festa si è svolta in modo semplice ma elegante, con foto che ritraggono la showgirl accanto a Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco. Un momento di gioia e condivisione, lontano dai riflettori, celebrato con le persone più care.

Elisabetta Gregoraci festeggia i suoi 46 anni con una festa degna di nota a Monte Carlo. Al suo fianco, non solo gli amici di sempre, ma anche Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco.

