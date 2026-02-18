Flavio Briatore citato nei file di Jeffrey Epstein ma lui smentisce | Mai venuto in Sardegna al Billionaire

Flavio Briatore è stato menzionato nei documenti di Jeffrey Epstein, ma lui nega di aver mai visitato la Sardegna al suo club Billionaire. I file trapelati suggeriscono una possibile frequentazione dell’imprenditore in vacanza sull’isola, vicino a uno dei luoghi preferiti dell’ex manager. Briatore ribadisce che non si è mai recato in quella regione durante le stagioni estive e non ha alcun legame con Epstein. La vicenda solleva dubbi sulla veridicità delle informazioni circolate, mentre la sua posizione rimane ferma.

