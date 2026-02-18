Flavio Briatore citato nei file di Jeffrey Epstein ma lui smentisce | Mai venuto in Sardegna al Billionaire
Flavio Briatore è stato menzionato nei documenti di Jeffrey Epstein, ma lui nega di aver mai visitato la Sardegna al suo club Billionaire. I file trapelati suggeriscono una possibile frequentazione dell’imprenditore in vacanza sull’isola, vicino a uno dei luoghi preferiti dell’ex manager. Briatore ribadisce che non si è mai recato in quella regione durante le stagioni estive e non ha alcun legame con Epstein. La vicenda solleva dubbi sulla veridicità delle informazioni circolate, mentre la sua posizione rimane ferma.
Nei file legati a Jeffrey Epstein compare il contatto di Flavio Briatore, il cui numero sarebbe stato cerchiato nell’agenda del criminale morto nel 2019. Le ricostruzioni citano mail su viaggi tra Azzorre e Sardegna e possibili serate in Costa Smeralda, oltre a una segnalazione fotografica all’Fbi. Briatore però smentisce: “Mai venuto in Sardegna da me”. Flavio Briatore compare negli Epstein files Il nome di Flavio Briatore viene citato in una ricostruzione legata ai cosiddetti “file” su Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in circostanze misteriose nel 2019 mentre era detenuto. Come riportato da Repubblica, nei documenti e nelle comunicazioni compaiono riferimenti a viaggi in Italia, con passaggi in Sardegna e Costa Smeralda. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Jeffrey Epstein in Sardegna e i contatti con Briatore: «Ma non è mai venuto al Billionaire»Jeffrey Epstein ha visitato più volte la Sardegna, e secondo alcune fonti avrebbe avuto contatti con Flavio Briatore, anche se lui stesso nega di essere mai stato al Billionaire.
Leggi anche: Da Briatore a Henry Kissinger fino a Mick Jagger: tutti i nomi eccellenti presenti nei file di EpsteinLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Briatore, yacht svenduto. Scatta la causa milionaria contro i giudiciA quasi 15 anni dall’inizio della complessa vicenda giudiziaria legata al Force Blue, lo yacht appartenuto a Flavio Briatore, si apre un nuovo capitolo, con richieste di risarcimento milionarie. iltempo.it
Epstein e le feste in Costa Smeralda: in agenda il nome di BriatoreIl nome di Flavio Briatore cerchiato in agenda, come accadeva per i contatti più rilevanti. E una serie di viaggi che portano in Costa Smeralda, tra feste esclusive e jet privati. Secondo quanto ripor ... msn.com
O le vinco o le capoto. Ludovico Einaudi · Experience (Reimagined). Giorgio Pantano ,perché non sono diventato un pilota di Flavio Briatore Estratto Puntata Go Kart Tv News O le vinco o le capoto ospite il noto preparatore @pantanogiorgio vi siete p facebook