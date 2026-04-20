Rinata la leggendaria Miura SV | 3 anni di lavoro per un mito del ’72

Dopo tre anni di interventi accurati, una famosa Miura SV del 1972 è stata presentata di nuovo al pubblico durante la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma. Il restauro è stato realizzato da tecnici specializzati, che hanno lavorato con attenzione ai dettagli per riportare alla luce questa vettura iconica. La presentazione del modello restaurato ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori presenti all’evento.

Il restauro meticoloso di una leggendaria Miura SV, impiegato per tre anni dai tecnici specializzati, ha trovato la sua massima espressione durante la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma. La vettura, un pezzo fondamentale della storia automobilistica, è stata presentata nella capitale come simbolo della capacità di preservare l’integrità storica attraverso una ricerca documentale senza precedenti. La ricostruzione tecnica di un’icona del 1972. Il percorso iniziato a Sant’Agata Bolognese verso la fine del 2023 ha trasformato un esemplare non conforme nelle sue parti originarie in un perfetto tributo alla configurazione del 1972. Il lavoro del Polo Storico Lamborghini si è concentrato sulla fedeltà assoluta, partendo da un’analisi minuziosa della scheda di produzione per correggere ogni singola discrepanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinata la leggendaria Miura SV: 3 anni di lavoro per un mito del ’72 Notizie correlate Rinascita Lamborghini: la Miura SV del ’72 torna perfetta a RomaLa Capitale italiana ha ospitato la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, un evento dedicato al patrimonio automobilistico d’epoca che ha... Milleproroghe, Ciriani: "Emendamento del governo per medici a lavoro fino a 72 anni"«E' stato depositato l’emendamento del governo al decreto Milleproroghe per il trattenimento in servizio , su base volontaria, dei medici ospedalieri...