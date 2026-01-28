Milleproroghe Ciriani | Emendamento del governo per medici a lavoro fino a 72 anni

Il governo ha depositato un emendamento al decreto Milleproroghe che riguarda i medici ospedalieri. Ora potrebbe essere possibile per i medici continuare a lavorare fino a 72 anni, se scelgono di farlo. La misura mira a tenere in servizio più professionisti e rispondere alle esigenze delle strutture sanitarie. La proposta ha già suscitato reazioni e sarà ora valutata nelle prossime settimane.

«E' stato depositato l’emendamento del governo al decreto Milleproroghe per il trattenimento in servizio, su base volontaria, dei medici ospedalieri fino ai 72 anni di età. Oltre a questa prima misura ne vengono prorogate altre due, così da rispondere al meglio alle necessità della sanità italiana e alle richieste arrivate dalle regioni. Nello specifico si consente per tutto il 2026 di poter richiamare in servizio, sempre su base volontaria, i medici andati in pensione al compimento dei 70 anni e che ancora non ne abbiano compiuti 72, ugualmente si consente di poter fare dei contratti temporanei ai medici che sono in pensione». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Milleproroghe, Ciriani: "Emendamento del governo per medici a lavoro fino a 72 anni" Approfondimenti su Milleproroghe Ciriani Medici fino a 72 anni: l’emendamento Ciriani per tappare i buchi negli ospedali L’emendamento Ciriani, inserito nel decreto Milleproroghe, prevede la possibilità per i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari di continuare a lavorare fino a 72 anni su base volontaria. Decreto Milleproroghe, spunta una proroga per i medici ospedalieri: resteranno a lavoro fino a 72 anni Il decreto Milleproroghe potrebbe includere una proroga per i medici ospedalieri, consentendo loro di lavorare fino a 72 anni nel 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milleproroghe Ciriani Argomenti discussi: Milleproroghe. Medici in corsia fino a 72 anni. Stop ai docenti universitari. La scelta del Governo; Milleproroghe, Minasi: Emendamento della lega per mantenere in servizio fino a 72 anni medici e dirigenti · ilreggino.it; Milleproroghe. Sblocco per pensionati e deroga ai vincoli di incumulabilità. Ecco le richieste avanzate delle Regioni; Ciriani, emendamento del governo, medici a lavoro fino a 72 anni. Dl milleproroghe: Ciriani, emendamento Governo per medici a lavoro fino a 72 anniNel 2026 possibili richiamo pensionati o contratti a termine (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - 'E' stato depositato l'emendamento del ... ilsole24ore.com Ciriani, emendamento del governo, medici a lavoro fino a 72 anniE' stato depositato l'emendamento del governo al decreto Milleproroghe per il trattenimento in servizio, su base volontaria, dei medici ospedalieri fino ai 72 anni di età. (ANSA) ... ansa.it L’annuncio del ministro Ciriani: «Nel Milleproroghe ripristinata la misura per tutto il 2026». Riccardi porta in Consiglio Fvg un provvedimento per i dottori già in pensione. Gino Gerosa, assessore regionale alla Sanità del Veneto: «Si tratta di una misura tampon facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.