Rimpatri volontari e compensi per gli avvocati la norma di FdI spiegata bene Malan | Polemiche incomprensibili

Il Decreto Sicurezza, approvato dal Senato il 17 aprile, prevede norme su rimpatri volontari e compensi per gli avvocati. L’obiettivo del provvedimento è di regolamentare procedure specifiche e incentivare i rimpatri volontari. La legge deve essere convertita in legge entro il 25 aprile, data entro cui il Parlamento deve approvare definitivamente il testo, altrimenti perderà efficacia. La discussione prosegue in vista dell'esame alla Camera dei deputati.

Il Decreto Sicurezza (Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23), approvato dal Senato venerdì 17 aprile, si avvia ora verso l’esame finale alla Camera dei deputati con una scadenza tassativa: deve essere convertito in legge entro il 25 aprile, pena la sua decadenza. Tra le pieghe di un testo ricco di misure importanti l’attenzione si è accesa su una norma specifica: quella che introduce un incentivo economico di 615 euro per l’avvocato che porta a termine un rimpatrio volontario. Si tratta dell’emendamento che porta la firma di Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia. Le opposizioni stanno alzando le barricate. Stanno parlandi addirittura di “taglia”, di “avvocatura collaborazionista”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rimpatri volontari e compensi per gli avvocati, la norma di FdI spiegata bene. Malan: “Polemiche incomprensibili” Notizie correlate Scontro sul decreto Sicurezza: premi agli avvocati che facilitano i rimpatri volontari dei migrantiContinua la polemica sul bonus di 615 euro agli avvocati per favorire il rimpatrio dei migranti, norma proposta da Fdi nel nuovo decreto Sicurezza,... Incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti, è bufera sul DI sicurezza: «A un passo dall’Ice». Il Consiglio forense si dissocia dalla normaNel giorno in cui la Lega raduna a Milano i Patrioti europei per la difesa dei confini, si accende lo scontro politico sul decreto sicurezza, che ha... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia; Dl sicurezza, ok del Senato - Compenso all’avvocato che favorisce i rimpatri; Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Le proteste: Come la taglia nel selvaggio West. Anche gli avvocati contro la maggioranza: Eliminate la norma; Nel decreto Sicurezza c'è un bonus per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti migranti. Dl Sicurezza, è polemica sui compensi per i rimpatri. Di Marco (Anf): No agli avvocati collaborazionistiL'Associazione nazionale forense contro i compensi per rimpatri volontari dei migranti: La Camera elimini la disposizione ... dire.it Il governo vuole pagare gli avvocati che riescono a far rimpatriare i migrantiNel nuovo discusso decreto sicurezza voluto dal governo c’è una norma molto controversa che inizialmente non era stata notata, tra le molte contenute nel provvedimento: prevede di dare un compenso ... ilpost.it Rimpatri volontari e compensi per gli avvocati, la norma di FdI spiegata bene. Malan: “Polemiche incomprensibili”- - facebook.com facebook Il bluff della remigrazione Solo uno slogan, ma pericoloso Parola d’origine incerta, adottata dall’estrema destra, diventa proposta legittima nel dibattito pubblico Tra espulsioni, rimpatri volontari e restrizioni, resta oscura e alimenta ostilità e discriminazione Ma x.com