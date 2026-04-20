Rimpatri – Premio agli avvocati che convincono i migranti

Il Parlamento sta esaminando una proposta di legge che ha già suscitato numerose critiche e discussioni. La questione riguarda un emendamento inserito nel decreto sicurezza, ancora in fase di approvazione alla Camera, che prevede un sistema di premi per gli avvocati che riescono a convincere i migranti a lasciare il paese. La proposta ha acceso il dibattito tra le forze politiche e le associazioni coinvolte.

Il Parlamento discute una proposta di legge che scatena subito polemiche e forti critiche. Nel decreto sicurezza, infatti, compare un emendamento ancora da approvare definitivamente alla Camera. L’emendamento prevede un compenso agli avvocati se il migrante accetta il rimpatrio volontario. Il pagamento scatta solo alla partenza: 615 euro legati all’esito della procedura. Ma il Consiglio nazionale forense insorge: mai informato, né prima né durante l’iter. Una proposta, inoltre, che coinvolge gli avvocati senza alcun confronto con chi li rappresenta. Si assegnano ruoli e funzioni per legge senza verificarne competenze e limiti reali. Il rischio che ne scaturisce è evidente: conflitto d’interessi tra difesa del cliente e incentivo economico.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Rimpatri – Premio agli avvocati che convincono i migranti Notizie correlate Leggi anche: "Incentivi ai rimpatri dei migranti espulsi? Non è agli avvocati che andranno i soldi" Scontro sul decreto Sicurezza: premi agli avvocati che facilitano i rimpatri volontari dei migrantiContinua la polemica sul bonus di 615 euro agli avvocati per favorire il rimpatrio dei migranti, norma proposta da Fdi nel nuovo decreto Sicurezza,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dl Sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri. È bufera. Siamo a un passo dall'Ice di Trump; La remigrazione nel decreto: scontro sul premio ai rimpatri; Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia; Dl Sicurezza, fondo da 246mila euro annui per gli avvocati che favoriscono i rimpatri. Il Cnf esplode: Mai informati. Il governo vuole pagare gli avvocati che riescono a far rimpatriare i migrantiNel nuovo discusso decreto sicurezza voluto dal governo c’è una norma molto controversa che inizialmente non era stata notata, tra le molte contenute nel provvedimento: prevede di dare un compenso ... ilpost.it Dl sicurezza: polemica sui compensi agli avvocati che promuovono i rimpatriLa previsione di un premio per gli avvocati che agevolano i rimpatri volontari ha provocato la dura reazione del Consiglio forense e delle camere penali: il testo, approvato al Senato, deve essere con ... notizie.it Alta attenzione del Colle sugli incentivi agli avvocati che seguono i rimpatri volontari. Mantovano vede Mattarella #ANSA https://ow.ly/8Y5550YMRcs - facebook.com facebook Decreto Sicurezza, Mantovano al Colle: dubbi sulla firma a causa del premio sui rimpatri x.com