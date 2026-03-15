Lotta all' abbandono di rifiuti | Ceglie e Fasano fra i 141 Comuni Plastic Free

Dieci comuni pugliesi sono stati premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, un'iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Tra questi, ci sono anche Ceglie e Fasano, due delle località che si sono distinte per l’impegno nella lotta all’abbandono di rifiuti.

Le amministrazioni premiate a Roma per l’impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti sostenibili e in una gestione virtuosa del territorio Sono 10 i Comuni pugliesi premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Un risultato che conferma l’attenzione crescente delle amministrazioni locali pugliesi verso la tutela dell’ambiente e la promozione di comportamenti responsabili. I Comuni premiati sono: Bari, Gioia del Colle (BA), Mola di Bari (BA), Monopoli (BA, 2 tartarughe), Ceglie Messapica, Fasano, Castro (LE, 3 tartarughe), Avetrana (TA), Castellaneta (TA, 2) e Manduria (TA, 2). 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Lotta all’abbandono dei rifiuti e tutela ambientale: Castro premiato come “Comune Plastic Free”L’ente salentino, tra i 141 Comuni italiani selezionati, si è distinto ottenendo il massimo riconoscimento delle “tre tartarughe”. Corropoli: 141 comuni Plastic Free, un successo condivisoCorropoli ha ottenuto il titolo di Comune Plastic Free 2026, distinguendosi tra i 141 comuni italiani che hanno ricevuto il riconoscimento... Tutti gli aggiornamenti su Comuni Plastic Free Temi più discussi: Lotta all’abbandono dei rifiuti e tutela ambientale: Castro premiato come Comune Plastic Free; A Roma la Città di Monopoli ritira il premio Plastic Free 2026; Comuni Plastic Free: premiati Sant’Orsola Terme, Vallelaghi e Rovereto. A Roma la cerimonia nazionale; Cesa tra i migliori comuni d’Italia nella lotta alla plastica: premiato a Roma con le tre tartarughe Plastic Free. Premiati a Roma i tre i Comuni Plastic Free dell'UmbriaSono tre in Umbria i Comuni (141 in Italia) premiati a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 n ... ansa.it Lotta all’abbandono dei rifiuti e tutela ambientale: Castro premiato come Comune Plastic FreeL’ente salentino, tra i 141 Comuni italiani selezionati, si è distinto ottenendo il massimo riconoscimento delle tre tartarughe. Soddisfazione del commissario straordinario e del prefetto ... lecceprima.it Tuscia 'Green' solo a parole Il paradosso dei Comuni Plastic Free nel Lazio Mentre otto comuni della regione sventolano la bandiera dell’impegno ambientale, la provincia di Viterbo resta a secco https://www.viterbonews24.it/news/tuscia-green-solo-a-parole facebook Roma è tra i 141 Comuni italiani premiati con il riconoscimento "Comune Plastic Free", il premio promosso da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica. Info ow.ly/54N850Yu08p x.com