Annullato l’evento di Plastic Free per i lavori di messa in sicurezza della via Marina bassa

Il Comune di Reggio Calabria ha annullato l’evento di Plastic Free a causa dei lavori di messa in sicurezza di Via Marina Bassa. L’ordinanza del 17 febbraio impone il divieto di accesso e transito nella zona, che è stata delimitata per i lavori di consolidamento del lungomare. La decisione impedisce di svolgere l’iniziativa prevista, che avrebbe coinvolto numerosi volontari e cittadini. La zona rimane chiusa fino a quando non saranno completati gli interventi e la sicurezza sarà garantita. La data di eventuali recuperi non è ancora stata comunicata.

A darne notizia le referenti organizzatrici dell'associazione che invitano i volontari a visitare il sito per nuovi aggiornamenti “Abbiamo provato con tutte le nostre forze a trovare un compromesso, ma operare in sicurezza rimane la nostra priorità. Speriamo di poter comunicare presto una nuova data. Nel frattempo, vogliamo ringraziare tutti coloro che avevano già confermato la loro partecipazione”, fanno sapere in una nota le referenti di Plastic Free, organizzatrici dell’evento. Per restare aggiornati sui prossimi appuntamenti di pulizia e sensibilizzazione ambientale di Plastic Free si consiglia di visitare il sito e seguire la pagina Instagram e il gruppo Facebook Plastic Free Calabria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Plastic Free Padova, maxi raccolta di mozziconi nell’area della stazioneSabato mattina, a Padova, venti volontari si sono messi in azione per raccogliere mozziconi vicino alla stazione ferroviaria. Gas come droga della risata, l'allarme di Plastic Free: "Troviamo sempre più bombolette abbandonate"I volontari di Plastic Free di Lecco e Brianza hanno scoperto oggi un gran numero di bombolette di protossido di azoto abbandonate in diversi punti della zona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carnevale dei Bambini 2026, annullamento e rinvio per allerta meteo; San Valentino, a Bari il meteo rovina la festa: annullato l’evento in largo Albicocca causa pioggia; Lo Zurich Pride Festival 2026 non si farà (ma la parata sì); Conad risponde ad Andrea Pucci dopo l'evento annullato, ha violato la privacy di una nostra collaboratrice. Plastic Free: annullato l’evento di domenica 22 a Reggio CalabriaL’evento Plastic Free previsto per domenica 22 febbraio a Reggio Calabria è stato annullato a causa dei lavori di messa in sicurezza della Via Marina Bassa. A stabilirlo è l’ordinanza emanata dal Comu ... reggiotv.it Remigrazione: annullato l'evento al Rex, trovata una nuova sedeA sensibilizzare i titolari del Rex sulla natura dell'evento sarebbe stata la presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri. Il nuovo evento si terrà al Tower Airport Hotel che spiega: Hanno p ... genovatoday.it SCUOLE A lezione di tutela dell'ambiente al Nostra Signora: 70 alunni dell'infanzia imparano con l'associazione Plastic Free onlus Il link: https://cityne.ws/mjGaz facebook 18/2/26. Porto Viro. Nella sede Avis comunale è stato siglato un patto di collaborazione dal coordinatore nazionale Plastic Free Riccardo Mancin e il presidente dell’Avis locale Filippo Gnan che ufficializza la sinergia tra due importanti associazioni di volontari x.com