Rimini Marathon | record di partecipazione e trionfo sulla Riviera

Durante l’ultimo fine settimana, la Rimini Marathon ha attirato oltre 10.000 persone, tra atleti, famiglie e appassionati di corsa, rendendo la città protagonista di un evento sportivo di rilievo nazionale. L’undicesima edizione si è conclusa con una grande partecipazione, testimoniando il successo della manifestazione e il crescente interesse per questa gara sulla Riviera. La corsa ha coinvolto diverse fasce di pubblico, creando un’atmosfera vivace e partecipativa lungo il percorso.

Oltre 10.000 tra atleti, famiglie e appassionati hanno trasformato Rimini in un polo sportivo di rilevanza nazionale durante l’undicesima edizione della Rimini Marathon, conclusasi questo fine settimana. L’evento, che ha il coinvolgimento diretto di runner internazionali e cittadini, ha segnato un punto di svolta per la manifestazione grazie all’integrazione con i Campionati italiani assoluti di maratona, consolidando il prestigio della città nel agonistico. Un weekend di numeri record e nuovi percorsi iconici. La dinamica dell’evento ha mostrato una crescita costante in ogni singola categoria proposta. La maratona vera e propria ha registrato la partecipazione di circa 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini Marathon: record di partecipazione e trionfo sulla Riviera Torna la Rimini Marathon: oltre 10.000 i partecipanti alla festa ai nastri di partenza Notizie correlate Como, “un regolamento sulla partecipazione… senza partecipazione”: la protesta di 46 associazioniSi accende il confronto a Como in vista del consiglio comunale di lunedì 30 marzo, chiamato ad approvare il nuovo Regolamento per la disciplina degli... I titani ora pescano in riviera. Tesserato l’ex Rimini RubinoIl San Marino prova a dare un po’ di brio a una stagione che più complicata non si può. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In 10mila per l'edizione dei record: la città si gode lo spettacolo della maratona; Rimini Marathon, festa da 10mila persone: Cuneo e Tuccitto campioni italiani. I risultati; Rimini Marathon, weekend da record per il running. Circa 2.400 iscritti alla 42 km che ha assegnato i Campionati Italiani Assoluti di Maratona; Rimini Marathon vetrina tricolore. Torna la Rimini Marathon: lungomare blindato, ecco come cambia la viabilità in cittàPer consentire l’allestimento del villaggio e lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, in vigore un piano in tre fasi ... altarimini.it Rimini Marathon vetrina tricoloreDomenica tricolore a Rimini per i Campionati italiani assoluti di maratona, uno degli appuntamenti più attesi dell’atletica nazionale. Si correrà, a ... corriereromagna.it Weekend di mezze e maratone Appia Run a Roma con quasi 3.000 finisher, Rimini Marathon tra mezza e 42, le mezze di Torino e Genova oltre i 2.200. Risultati completi di tutte le gare del weekend su ProssimaGara.it - facebook.com facebook La Riviera pronta a correre: torna la Rimini Marathon nel weekend del 17-19 aprile x.com