Il San Marino prova a dare un po’ di brio a una stagione che più complicata non si può. Dopo l’ennesima delusione sul campo del Castelfidardo, ultimo in classifica, il club del presidente Montanari pesca anche in riviera e mette sotto contratto l’esterno Mattia Rubino, 19 anni, morcianese, cresciuto nel settore giovanile del Rimini e tornato alla base nel 2023, dopo esperienze con Vis Pesaro e Cesena. Svincolato, Rubino sarà già a disposizione di mister Biagioni per la gara di domenica contro il Giulianova. L’ennesima mossa che sa tanto di "bene, proviamo a salvare la stagione" e, si spera, a portare un po’ di qualità e velocità in un reparto che ha perso il brio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I titani ora pescano in riviera. Tesserato l’ex Rimini Rubino

Riviera Basket Rimini con venti tedofori: "Bellissima occasione per tutta la città"C’è tutta la carica di Riviera Basket Rimini tra i tedofori che accompagneranno la fiaccola fino all’ultimo protagonista che accenderà il braciere.

Fabrizio Corona annuncia tempesta in Riviera e promette rivelazioni: serate in disco a Rimini nel mirinoRimini, 6 febbraio 2026 – Fabrizio Corona è nell’occhio del ciclone e, questa volta, la tempesta passa anche dalla Riviera.