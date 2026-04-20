Le recenti riforme sono state rallentate dal timore di una crisi economica. Secondo un economista, l’attuale governo potrebbe usare questa paura come motivo per evitare interventi strutturali. La situazione evidenzia come le preoccupazioni sulla stabilità finanziaria possano influenzare le decisioni politiche, limitando l’attuazione di modifiche che potrebbero modificare il quadro economico del paese.

L’economista De Romanis mette in guardia sul rischio che l’amministrazione attuale utilizzi il timore di possibili crisi finanziarie come leva politica per bloccare i necessari interventi strutturali. Secondo l’esperta della Luiss, la gestione del potere sta scambiando la stabilità con l’obiettivo finale della crescita economica. Lo scambio tra stabilità e sviluppo economico. Il fulcro della critica mossa da De Romanis riguarda un errore di prospettiva fondamentale nella strategia del governo guidato da Meloni. L’economista evidenzia come la classe politica stia confondendo uno strumento necessario, ovvero il mantenimento della stabilità, con il traguardo che il Paese dovrebbe perseguire, cioè lo sviluppo economico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforme bloccate dal timore della crisi: il rischio di un’Italia ferma

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