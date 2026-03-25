Il Parlamento di un paese europeo si trova in una situazione di stallo, con alcune forze che ostacolano l’attuale governo, ancora senza un piano anticorruzione definito. La mancanza di collaborazione rischia di mettere in discussione l’erogazione di prestiti provenienti dall’Unione Europea, mentre la leadership del paese si scontra con le opposizioni interne e con le difficoltà di attuare le riforme necessarie.

La Rada, poco coinvolta, fa ostruzionismo al governo che non ha ancora un piano anticorruzione. Perché regalargli 90 miliardi? Potrebbe ritrovarselo all’interno, Volodymyr Zelensky, il nemico più ostico da superare. Si chiama Verchovna Rada ed è il Parlamento monocamerale dell’Ucraina. Quattrocentocinquanta deputati, sede Kiev, la Rada rappresenta l’organo legislativo supremo del Paese. Qui si approvano le leggi, si decide la politica estera e hanno il via libera le nomine più importanti. Ma per molti parlamentari da tempo non è più così. Nel senso che non vengono praticamente più consultati e per le riforme che dovrebbero segnare le sorti del Paese si trovano a svolgere un ruolo di meri ratificatori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Zelensky in guerra anche col Parlamento. Riforme bloccate e prestiti Ue a rischio

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