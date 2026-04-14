La Fiorentina ha manifestato preoccupazioni riguardo alla presenza di Kean, considerato un elemento chiave per le future riforme sportive, in relazione anche alle questioni legate all’Under-23. Parallelamente, si registrano aggiornamenti riguardanti infortuni e sviluppi nel settore giovanile, che coinvolgono le strategie di rinnovamento del club. La situazione è al centro di discussioni tra le parti interessate, senza che siano state ufficializzate decisioni definitive.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. VERONA, ITALIA – 4 APRILE 2026: Fabio Paratici, direttore della Fiorentina, osserva prima dell’incontro di Serie A tra Hellas Verona FC e ACF Fiorentina presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi. La squadra viola si prepara ad affrontare una partita cruciale contro la Lazio, con il fischio d’inizio previsto per le 19:45 ora britannica (20:45 CEST) all’impianto di Firenze. A poche ore dal match, Paratici ha fornito un aggiornamento allarmante sulle condizioni di Moise Kean, il quale sta cercando di rientrare in forma dopo un infortunio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Paratici: Timore Fiorentina per Kean, l’Under-23 chiave per le riforme sportiva.

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