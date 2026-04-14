Paratici | Timore Fiorentina per Kean l’Under-23 chiave per le riforme sportiva
La Fiorentina ha manifestato preoccupazioni riguardo alla presenza di Kean, considerato un elemento chiave per le future riforme sportive, in relazione anche alle questioni legate all’Under-23. Parallelamente, si registrano aggiornamenti riguardanti infortuni e sviluppi nel settore giovanile, che coinvolgono le strategie di rinnovamento del club. La situazione è al centro di discussioni tra le parti interessate, senza che siano state ufficializzate decisioni definitive.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. VERONA, ITALIA – 4 APRILE 2026: Fabio Paratici, direttore della Fiorentina, osserva prima dell’incontro di Serie A tra Hellas Verona FC e ACF Fiorentina presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi. La squadra viola si prepara ad affrontare una partita cruciale contro la Lazio, con il fischio d’inizio previsto per le 19:45 ora britannica (20:45 CEST) all’impianto di Firenze. A poche ore dal match, Paratici ha fornito un aggiornamento allarmante sulle condizioni di Moise Kean, il quale sta cercando di rientrare in forma dopo un infortunio.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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