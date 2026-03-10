Carta del docente ecco come è cambiata la misura | cosa si potrà fare e cosa no Il punto di Walter Miceli

Durante il question time del 9 marzo, condotto da Andrea Carlino, l’avvocato Walter Miceli di ANIEF ha illustrato le modifiche apportate alla Carta del docente, evidenziando come la misura sia cambiata nel tempo. Miceli ha spiegato quali sono le nuove possibilità per i beneficiari e quali restrizioni sono state introdotte nelle recenti revisioni normative. La discussione si è concentrata sull’evoluzione della legge e sui nuovi limiti e opportunità.