Riflettori sulla movida identificati 21 minori

Nella serata di sabato, le forze di polizia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel territorio, disposto dal questore. L’operazione si è concentrata sulle zone frequentate dalla cosiddetta “movida” e ha portato all’individuazione di 21 minori presenti in those aree. Durante i controlli sono state identificate diverse persone e sono state svolte verifiche per prevenire eventuali fenomeni di illegalità.

TERNI Nella serata di sabato le forze di polizia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal questore Michele Abenante, finalizzato al monitoraggio delle aree interessate dalla cosiddetta “ movida ” e alla prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa. L’attività ha visto l’impiego congiunto di personale della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, con servizi che hanno interessato le principali vie e piazze del centro cittadino. Identificate complessivamente 75 persone, di cui 30 cittadini extracomunitari e 21 minori. Sono stati inoltre controllati 2 esercizi pubblici, 12 auto e un monopattino, con l’effettuazione di due posti di controllo e dieci verifiche del tasso alcolico dei conducenti, tutte con esito negativo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riflettori sulla “movida“, identificati 21 minori Notizie correlate Leggi anche: Notte di Controlli a Napoli: stretta sulla movida di Chiaia, 65 identificati e sanzioni per due locali Svolta nelle indagini sulla madre aggredita a cinghiate su un autobus ad Alessandria, identificati due minoriDue ragazzi minorenni sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per un’aggressione avvenuta su un autobus ad Alessandria nel... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Riflettori sulla movida, identificati 21 minori; Ultima corsa, scendete. Autista aggredito e inseguito da un gruppo di stranieri; Movida violenta a Viale Kennedy: picchiano una ragazza e le strappano la collana, arrestati due giovani pregiudicati. Riflettori sulla movida, identificati 21 minoriTERNI Nella serata di sabato le forze di polizia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto ... lanazione.it L'ex senatore di Forza Italia accende i riflettori sullo stato di uno dei luoghi simbolo della città facebook Lontani dai riflettori, ma sempre protagonisti. Vi presentiamo il #TOTS del Resto d'Europa. I migliori del continente sono disponibili ora su #FC26 x.com