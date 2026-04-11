Notte di Controlli a Napoli | stretta sulla movida di Chiaia 65 identificati e sanzioni per due locali

Nella notte di ieri, i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nella zona di Chiaia, nota per la vita notturna. Durante l’intervento sono stati identificati 65 persone e sono state emesse sanzioni a due locali per violazioni delle norme. La zona è stata sottoposta a una stretta per garantire il rispetto delle regole durante le attività di intrattenimento.

NAPOLI- CHIAIA: controlli a tappeto nella zona della movida partenopea. Sanzionati due noti locali. Carabinieri identificano 65. Servizio di alto impatto per i militari della Compagnia Napoli Centro. Nel radar dei controlli la zona della movida partenopea, Chiaia. Al mattino il bilancio conta: 65 persone identificate, 10 veicoli controllati e 19 sanzioni al codice della strada. Due tra bar e ristoranti ispezionati. I militari, insieme al personale dell’Asl e della Polizia Municipale, hanno controllato un noto ristorante della zona. Riscontrate 7 non conformità minori ed una non conformità grave con sospensione della produzione di pasti per celiaci e mancata applicazione della procedura di autocontrollo con una sanzione amministrativa di 2mila euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Notte di Controlli a Napoli: stretta sulla movida di Chiaia, 65 identificati e sanzioni per due locali Napoli, controlli nella movida di Chiaia: sanzioni e sequestriSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Napoli, controlli nella movida di Chiaia: denunce nei B&B e locali della Napoli beneUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Temi più discussi: Patenti ritirate a Macerata: controlli della Polizia durante la notte di Pasqua; Pasqua di controlli in strada: 13 patenti ritirate, cinque positivi ai test antidroga; Rezzato, controlli nella notte: 6 patenti ritirate per alcol e droga; Notte di controlli al Villaggio Mosè: senza patente e con droga, nei guai due diciottenni. Due anziani rapinati nella loro casa a Pomigliano nella notte. Il prefetto di Napoli dispone più controlliIl prefetto Michele di Bari ha intensificato i controlli delle forze dell’ordine a Pomigliano d’Arco, nella provincia di Napoli, dopo la rapina in casa subita da due anziani nella notte. Leggi le ... fanpage.it Notte di controlli nel Fermano: arresto, aggressioni ai Carabinieri e denunce tra ubriachezza molesta e irregolaritàFERMO - Un arresto e diverse denunce in poche ore nel Fermano, dove i Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio intervenendo in più episodi tra Porto Sant’Elpidio, Fermo, Pedaso e ... corriereadriatico.it Il bilancio di una notte di controlli dei carabinieri Leggi i dettagli qui e nel primo commento https://www.monrealepress.it/2026/04/09/notte-di-caos-in-citta-rissa-tra-donne-nata-sui-social-finisce-in-strada-arresti-e-denunce/ - facebook.com facebook