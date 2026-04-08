Due minorenni sono stati identificati dalla Polizia in relazione all’aggressione avvenuta su un autobus ad Alessandria, dove una donna è stata colpita con un cinghiale. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche e raccolto testimonianze per ricostruire l’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sulla condotta dei giovani coinvolti.

Due ragazzi minorenni sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per un’aggressione avvenuta su un autobus ad Alessandria nel pomeriggio di mercoledì 1° aprile. La violenza, documentata da un video girato da altri passeggeri, è stata perpetrata ai danni di una donna colpita al volto con cinture in cuoio davanti al figlioletto. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, che ha agito a tutela della pubblica sicurezza. Fermati due minorenni ad Alessandria Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Alessandria ha avviato immediatamente le indagini dopo aver ricevuto la denuncia della vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Svolta nelle indagini sulla madre aggredita a cinghiate su un autobus ad Alessandria, identificati due minori

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Alessandria: due minori arrestati dopo l’aggressione sull’autobusAlessandria ha registrato un episodio di violenza pubblica che ha scosso la comunità locale.

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Svolta nelle indagini sulla madre aggredita a cinghiate su un autobus ad Alessandria, identificati due minoriDue minorenni sono stati individuati dalla Polizia per una brutale aggressione su un autobus ad Alessandria ai danni di una donna. virgilio.it

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