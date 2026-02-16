Lacedonia rifiuti pericolosi in azienda | una denuncia e area sequestrata

A Lacedonia, un deposito di rifiuti speciali e pericolosi è stato scoperto dopo una denuncia, che ha portato al sequestro di un’area di circa 150 metri cubi. Le forze dell’ordine hanno trovato materiali tossici abbandonati senza alcuna autorizzazione, mettendo a rischio l’ambiente e la salute dei cittadini. Durante i controlli, gli agenti hanno individuato un sito irregolare di stoccaggio, nascosto tra le campagne della zona.

Controlli ambientali ad ampio raggio: scoperto a Lacedonia un deposito incontrollato di circa 150 metri cubi di rifiuti speciali, anche pericolosi. Proseguono senza sosta le attività di controllo a tutela dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A Lacedonia, in provincia di Avellino, i Carabinieri Forestali hanno denunciato una persona per deposito incontrollato di rifiuti speciali, anche pericolosi, e disposto il sequestro di un’area aziendale. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Lacedonia, rifiuti pericolosi in azienda: una denuncia e area sequestrata Rifiuti pericolosi, sequestrata area di stoccaggio a Bellizzi: denunciati i titolari dell'azienda La Polizia Municipale di Bellizzi ha messo sotto sequestro un’area nella zona industriale dove l’azienda aveva accumulato rifiuti pericolosi. Blitz sui rifiuti pericolosi: sequestrata area sversamento illegale Questa mattina la Polizia municipale di Siano ha scoperto un’area di 700 metri quadrati usata per lo sversamento illegale di rifiuti pericolosi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Lacedonia - Deposito incontrollato di circa 150 metri cubi di rifiuti pericolosi, denunciata una 61enne& Nell’ambito di attività di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, contrasto al lavoro sommerso e sicurezza sui luoghi di lavoro, i militari del Nipaaf del Gruppo ... tusinatinitaly.it Deposito incontrollato di rifiuti pericolosi: denunciata 61enneIl blitz a Lacedonia ... msn.com Lacedonia: denunciata una persona per deposito illecito di circa 150 metri cubi di rifiuti pericolosi #lacedonia #Carabinieri #rifiutiabbandonati - facebook.com facebook