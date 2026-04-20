Rifiuti mercoledì Giunta straordinaria in Regione per approvare il piano

Mercoledì 22 aprile è prevista una seduta straordinaria della Giunta regionale, durante la quale verrà approvato il nuovo piano rifiuti. La riunione si svolgerà in via eccezionale e rappresenta un passaggio importante nella gestione dei rifiuti a livello regionale. La decisione di convocare questa seduta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del provvedimento.

Una Giunta straordinaria, programmata mercoledì 22 aprile, in cui la Regione approverà il piano rifiuti. Da quel momento si aprirà però una fase di confronto con i territori. Lo annuncia il presidente Francesco Rocca, nel corso di un evento organizzato con i sindaci del Lazio."Non voglio rimanere.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate "Bilancio da approvare, la Giunta si dimetta"ISOLA DEL GIGLIO Fratelli d’Italia all’attacco sul bilancio dell’Isola del Giglio, "non ancora approvato. Rifiuti: Rocca, 22 aprile piano in giunta regionale, poi confronto con territoriIl 22 aprile si terrà una seduta straordinaria della giunta regionale, durante la quale sarà approvato il piano rifiuti per il Lazio. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Rocca, 'mercoledì ok a piano rifiuti Lazio, parte confronto con i territori'; Il piano di rilancio dello Zen è pronto, Giunta straordinaria il 20 aprile: tutti i dettagli. Rocca, 'mercoledì ok a piano rifiuti Lazio, parte confronto con i territori'(ANSA) - ROMA, 20 APR - 'Il 22 aprile avremo una Giunta straordinaria in cui approveremo il piano rifiuti ma non sarà il verbo. Si aprirà una fase ... notizie.tiscali.it Rifiuti, Rocca: Mercoledì il nuovo piano. Ogni provincia avrà la sua discaricaLa Regione Lazio prova a cambiare passo sul nodo rifiuti. Mercoledì 22 aprile è in programma una giunta straordinaria che approverà il nuovo piano regionale, destinato a ridisegnare la gestione del ci ... ciociariaoggi.it Francesco Emilio Borrelli. . Lanciano rifiuti in strada, la reazione dei passanti: l’esperimento sociale degli studenti del corso triennale in Regia per il Cinema e la Pubblicità dell’Accademia IUAD di Napoli, coordinati dal docente Ugo Capolupo. Il Mattino facebook Oltre 250 persone si sono unite ieri presso il Parco Colonnetti di Torino: cittadini, giovani calciatori del Torino FC, dipendenti di Suzuki e numerosi volontari con l'obiettivo di prendersi cura dell’ambiente I partecipanti hanno raccolto circa 100 kg di rifiuti nella x.com