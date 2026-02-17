Tragedia a Eboli uomo trovato morto in casa | indagini in corso sulle cause

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella sua casa di via Gramsci a Eboli, probabilmente a causa di una crisi improvvisa. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver notato che l’uomo non rispondeva al campanello. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per capire cosa sia successo esattamente.

Il giovane viveva da solo in un’abitazione del centro. Sul posto Carabinieri e sanitari del 118 Il corpo senza vita di un 40enne è stato rinvenuto nella giornata di oggi all'interno di un'abitazione in via Gramsci, a Eboli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia e i sanitari dell'associazione Vopi, allertati dalla centrale operativa del 118 di Salerno, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni frammentarie, il giovane viveva da solo nell'appartamento dove è stato effettuato il ritrovamento.🔗 Leggi su Salernotoday.it

