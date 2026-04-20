Negli ultimi tempi, gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno intensificato i loro sforzi per rafforzare i rapporti con alcuni Paesi dell’America Latina, come Venezuela e Cuba, che stanno vivendo importanti cambiamenti politici. Entrambe le entità stanno adottando strategie diverse per riavvicinarsi a queste nazioni, cercando di consolidare relazioni storiche che negli ultimi anni erano state messe alla prova da tensioni e divergenze.

Con il mondo in completa effervescenza, l’Unione europea e gli Stati Uniti lavorano per “ricucire” legami storici con alcuni Paesi dell’America Latina che attraversano un significativo cambiamento politico, ovvero, Venezuela e Cuba. Due nazioni che negli ultimi decenni sono state segnate da politiche di governo che le hanno avvicinate a regimi, molto diversi culturalmente, come quelli di Iran, Cina, Russia e persino Corea del Nord. Lo scenario però potrebbe cambiare, a beneficio dell’Occidente e dei suoi principi e valori democratici. È per questo che una delegazione del servizio estero dell’Unione europea è volata a Caracas per incontrare personalmente il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez (a sinistra nella foto), nonché fratello del presidente ad interim, Delcy Rodriguez.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ricucire legami storici. Come si stanno muovendo Usa e Ue in America Latina

Notizie correlate

Scontro Starmer-Trump, i rapporti tra Usa e Gran Bretagna sono ai minimi storici: la ‘carta re Carlo’ per ricucire (o peggiorare) lo strappo)Winston Churchill la chiamava la “special relationship” e se gli inglesi ci hanno sempre creduto, la maggior parte degli americani pare non abbia la...

La crisi del carburante mette a terra i primi voli: da Lufthansa a Klm, ecco come si stanno muovendo le compagnie aereeUna delle conseguenze più temute della guerra in Medio Oriente sta diventando realtà.