Quattro persone sono state poste agli arresti domiciliari dai carabinieri di Modugno, in provincia di Bari, in seguito a un’indagine sul riciclaggio di parti di auto rubate. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato gli individui coinvolti, che sono ora accusati di aver contribuito a illeciti legati al mercato di componenti provenienti da furti. L’operazione fa parte di un’attività più ampia di contrasto ai reati di riciclaggio e ricettazione.

I carabinieri di Modugno (Bari) hanno arrestato, ai domiciliari, quattro persone indagate per riciclaggio di parti di auto rubate. Gli indagati, tutti della provincia di Foggia e tra i 29 e i 50 anni, sono stati arrestati su disposizione del gip di Bari. Le indagini sono state avviate dopo l'arresto in flagranza di tre persone, avvenuto il 13 novembre scorso nel box di un'autorimessa di Modugno. In quell'occasione, i militari sorpresero i tre mentre trasferivano 24 motori, 20 treni di pneumatici con cerchi, 15 avantreni e varie parti di carrozzeria di veicoli rubati. Il sistema Mentre i quattro arrestati oggi riuscirono a fuggire, in tre furono bloccati durante il carico del materiale su un camion con targa greca, «presumibilmente destinato al trasferimento all'estero», scrivono i carabinieri in una nota.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Riciclavano parti di auto rubate: arrestati in quattro

Bari: riciclavano parti di auto rubate, quattro arresti

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