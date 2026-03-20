Riciclavano denaro ai caselli autostradali | arrestati due uomini nel Catanese

Due uomini nel Catanese sono stati arrestati dalla polizia stradale con l’accusa di riciclaggio di denaro. Il loro sistema prevedeva l’utilizzo di caselli autostradali per trasformare banconote macchiate, probabilmente provenienti da furti, in denaro apparentemente pulito. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta del metodo e all’arresto dei sospettati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sistema per “ripulire” le banconote. Avevano ideato un metodo per trasformare banconote macchiate, probabilmente provenienti da furti, in denaro pulito, ma il piano è stato scoperto dalla polizia stradale. Protagonisti due uomini di 48 e 41 anni, residenti in provincia di Catania, entrambi con precedenti penali. Il loro stratagemma consisteva nell’utilizzare le casse automatiche dei caselli dell’autostrada A18 Catania-Messina per cambiare le banconote segnate da inchiostro. Come funzionava il meccanismo. Il sistema era semplice ma efficace: a fronte di un pedaggio di appena 0,50 euro, i due inserivano banconote da 50 euro macchiate, ottenendo come resto 49,50 euro in contanti “puliti”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Riciclavano denaro ai caselli autostradali: arrestati due uomini nel Catanese Articoli correlati Polizia di Stato arresta due extracomunitari per truffa ai caselli autostradali di Napoli EstUno dei due arrestati era senza fissa dimora e con provvedimento di espulsione: truffavano automobilisti ai caselli dell’autostrada A/16... Grottaferrata: Arrestati due uomini dopo rapina a anziana, inseguimento per le vie del centro e recupero del denaro.Grottaferrata è scossa da un audace furto in abitazione avvenuto sabato 14 febbraio.