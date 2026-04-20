Riciclaggio di auto rubate | arrestata banda foggiana la sede delle operazioni a Modugno

Quattro persone tra i 29 e i 50 anni, tutte provenienti dalla provincia di Foggia, sono state poste agli arresti domiciliari dai carabinieri di Modugno. Le misure sono state emesse in seguito a un’indagine su un gruppo coinvolto nel riciclaggio di auto rubate, con sede operativa nella zona di Modugno. L’attività investigativa si è concentrata sulle modalità di smistamento e recupero dei veicoli illecitamente sottratti.

Quattro soggetti tra i 29 e i 50 anni, originari della provincia di Foggia, sono stati raggiunti da una misura cautelare agli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri della Compagnia di Modugno, per concorso in riciclaggio, all'esito di una articolata attività investigativa avviata dopo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Arrestata la banda che rapinava i supermercati nel Nord Italia, si serviva solo di Fiat 500 rubateÈ di tre arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Padova, Bologna e Bergamo, dove una banda è stata accusata... Ladri in casa, arrestata la banda che affittava appartamenti per organizzare i colpi in Veneto. Sequestrati Rolex, gioielli e targhe rubatePADOVA - Usavano appartamenti in affitto come base operativa per programmare furti in Veneto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Riciclaggio di auto rubate, 4 ai domiciliari. Il video; Furti d’auto in trasferta dal Foggiano a Modugno: in manette la banda dei pezzi di ricambio; Riciclaggio di parti di auto rubate, scoperta una banda dai carabinieri; Modugno: Individuata banda foggiana dedita al riciclaggio di auto. Modugno, smantellata banda del riciclaggio di auto rubate: in 4 arrestati, sono del Foggiano VIDEOLe indagini sono state avviate dopo l’arresto in flagranza di tre persone: mentre i quattro arrestati oggi riuscirono a fuggire, in tre furono bloccati durante il carico del materiale su un camion con ... lagazzettadelmezzogiorno.it Modugno, maxi operazione contro il riciclaggio di auto: 4 arresti ai domiciliariMODUGNO - I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone, di età compresa tra 29 e 50 anni, tutte originarie d ... giornaledipuglia.com Dopo gli arresti per furto di energia, l’indagine sul gruppo Cavalletti si allarga al possibile riciclaggio. Sospetti sulla scalata dell’imprenditore Christian Delle Fave. - facebook.com facebook