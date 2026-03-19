Una banda composta da tre persone è stata arrestata tra Padova, Bologna e Bergamo con l’accusa di aver compiuto rapine aggravate ai supermercati. La loro attività criminale si svolgeva principalmente in orario serale e utilizzavano esclusivamente Fiat 500 rubate per compiere i colpi. Durante le operazioni sono state trovate armi, che sono state sequestrate dalle forze dell’ordine.

È di tre arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Padova, Bologna e Bergamo, dove una banda è stata accusata di rapina aggravata, furto, ricettazione e detenzione illegale di armi ai danni di supermercati tra dicembre 2025 e gennaio 2026. I provvedimenti sono stati eseguiti in seguito a un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova e hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre indagati. Le indagini e il modus operandi della banda Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio dopo una serie di rapine aggravate e furti avvenuti in diversi supermercati delle province coinvolte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestata la banda che rapinava i supermercati nel Nord Italia, si serviva solo di Fiat 500 rubate

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