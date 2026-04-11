Nella giornata di oggi si sono diffuse notizie riguardanti presunti trasferimenti di richiedenti asilo dal centro di accoglienza di Borgo Mezzanone a Manfredonia. Alcune fonti parlano di spostamenti effettivi, mentre altre sostengono che si tratti di voci non confermate. La questione ha suscitato interesse tra le comunità locali e le organizzazioni coinvolte, che attendono chiarimenti ufficiali da parte delle autorità competenti.

Quanto accaduto questa mattina nell’area della stazione Campagna a Manfredonia, dove un uomo straniero è stato arrestato dopo aver danneggiato a calci alcune automobili in sosta e, sembrerebbe, aver anche aggredito gli uomini delle forze dell’ordine giunti sul posto, è un fatto che non può essere né minimizzato né strumentalizzato. Le responsabilità individuali vanno accertate fino in fondo e chi sbaglia deve risponderne davanti alla legge. Ma proprio perché la responsabilità è sempre personale, serve oggi più che mai chiarezza pubblica, istituzionale e immediata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Trasferimenti richiedenti asilo dal Cara di Borgo Mezzanone a Manfredonia: notizia vera o voci infondate?

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