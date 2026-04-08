Pronto Soccorso non solo cure | in Liguria in arrivo le stazioni di ricarica per gli smartphone

Durante l'ultima riunione del consiglio regionale, un consigliere ha chiesto alla Giunta quali azioni vengano pianificate per migliorare il servizio di assistenza ai pazienti al pronto soccorso. La richiesta si concentra sulla possibilità di inserire stazioni di ricarica per gli smartphone, al fine di garantire una comunicazione più efficace. La questione riguarda le strutture sanitarie in Liguria e le iniziative già avviate o da avviare in merito.

Nell'ultima seduta del consiglio regionale il consigliere Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini) ha chiesto alla Giunta "quali iniziative attiverà per garantire un servizio di assistenza al paziente che consenta anche una certezza comunicativa legata alla possibilità di poter ricaricare il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Treni del Mare 2026 tra Lombardia e Liguria: quando, orari, stazioni di partenza e arrivo e bigliettiMilano, 25 marzo 2026 - La primavera è iniziata e le belle giornate (questo weekend attenzione al cambio dell'ora) con molta più...

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