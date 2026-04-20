Ricercato da tempo viene pedinato e controllato | trovati nascosti nel bosco 300 grammi di hashish

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dalla polizia di Pisa dopo essere stato trovato in possesso di quasi 300 grammi di hashish, nascosti in un'area boschiva. La sua presenza è stata monitorata per diverso tempo, con pedinamenti e controlli. L'intervento decisivo è stato fornito da un cane antidroga della guardia di finanza di Pisa, che ha contribuito a individuare la sostanza stupefacente.

E' stato decisivo l'aiuto di Milord, cane antidroga della guardia di finanza di Pisa, per consentire l'arresto da parte della polizia di Pisa di un uomo di 60 anni, al quale è stata contestata la disponibilità di quasi 300 grammi di hashish, pronto alla vendita in Valdera. In manette, nei giorni.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sequestrati oltre 80 grammi di hashish, erano nascosti nel deposito attrezzi: arrestato 43enne Leggi anche: I carabinieri nelle scuole. Trovati 3 grammi di hashish Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Furti a raffica: doveva essere in carcere, ma passeggiava tranquillo in strada - BresciaToday; Pericoloso latitante ricercato da 10 anni arrestato ai Lidi: in casa un arsenale da rapina; Era ricercato per rapine da 10 anni: tra il suo kit criminale anche targhe auto razziate nel Ravennate; Istruzione per stare s/comode. In risposta a Prima di ogni cosa. Maltrattava la mamma per estorcerle denaro, affidato ai servizi sociali si era reso irreperibile. Bloccato e arrestato dai carabinieri un giovane di 29 anni. Era ricercato da quasi un mese rintracciato dai carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia https://www.lapr - facebook.com facebook Catturato a Vibo Valentia il latitante Luigi Federici, ricercato da febbraio nell’ambito dell’operazione “Call Me”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L’uomo, appartenente a una ‘ndrina del vibonese attiva nelle estorsioni ai danni di im x.com